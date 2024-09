Nella serata di ieri, mentre transitavano in vico Pergole, gli agenti della polizia di Napoli hanno notato un gruppo di ragazzi a bordo di motocicli che si aggiravano con fare sospetto. L’atteggiamento del gruppo ha subito attirato l’attenzione degli agenti, che hanno deciso di fermarli per un controllo più approfondito. Durante la perquisizione, uno dei giovani, un 21enne, è trovato in possesso di una pistola Beretta calibro 9 con matricola abrasa e 10 cartucce. L’arma, essendo priva di matricola, è risultata clandestina, fatto che ha reso ancora più grave la situazione del giovane, già sospettato a causa del suo comportamento e delle circostanze in cui lo hanno fermato.

Il ragazzo è immediatamente arrestato con l’accusa di porto e detenzione illegale di arma clandestina, un reato particolarmente grave che, insieme alla natura dell’arma trovata, aggrava notevolmente la sua posizione legale. Gli altri membri del gruppo, composti da suoi coetanei che viaggiavano anch’essi su scooter, sono controllati ma non sono emersi elementi di reato a loro carico.