A Napoli, in Piazza Garibaldi, i carabinieri della compagnia Stella hanno sventato una truffa legata al classico “gioco delle tre campanelle”, un inganno noto da anni nelle strade della città. Durante un controllo straordinario del territorio, i militari hanno individuato un gruppo di persone che quasi occupavano la carreggiata, attirate da una trappola ben orchestrata. Sul tavolino, tre campanelle e banconote da 100 euro puntate da finti giocatori che vincevano regolarmente, alimentando la speranza dei curiosi di poter fare altrettanto.

Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, i truffatori sono fermati prima che potessero coinvolgere ulteriori vittime. I tre soggetti, un prestigiatore e due complici, sono denunciati per “esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa”. Inoltre, i carabinieri hanno sequestrato 240 euro, frutto delle truffe.

Durante lo stesso intervento, sono identificate 109 persone, di cui 55 con precedenti penali, e controllati 54 veicoli, con 13 infrazioni al codice della strada contestate. L’operazione evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare non solo reati più gravi, ma anche piccole truffe che possono danneggiare la fiducia e la sicurezza dei cittadini, specie in aree affollate come Piazza Garibaldi, un crocevia importante della città.