La tradizione dei Gigli di Nola continua a unire i popoli e a lanciare potenti messaggi di solidarietà. Quest’anno, il Giglio del Fabbro si è distinto per una missione particolare: sostenere la lotta contro il cancro, dedicando il proprio simbolo a tutte le donne che hanno combattuto contro la malattia, in memoria di figure come Enza Cutolo, giovane madre scomparsa prematuramente. Questo gesto ha commosso la città di Nola durante la celebre Festa dei Gigli, lo scorso giugno, e continua oggi con la partecipazione alla Camminata Rosa delle donne.

L’obelisco, realizzato dalla bottega Nolana Tudisco, si erge con orgoglio nel Rione Mazzini di Avellino, accogliendo l’arrivo del corteo della Camminata Rosa. Il Giglio è adornato con un fiocco rosa, simbolo universale della lotta contro il cancro al seno, e sul suo piedistallo i cittadini hanno lasciato messaggi, preghiere e ricordi, rendendolo un emblema di speranza. Questo straordinario monumento accoglierà il corteo che parte oggi da Mercogliano, accompagnando le donne nella loro marcia di solidarietà.

La Camminata Rosa, giunta alla sua decima edizione, è stata ideata dal senologo Carlo Iannace, primario della Breast Unit dell’ospedale Moscati di Avellino, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla prevenzione del tumore al seno e offrire sostegno alle donne colpite dalla malattia. La manifestazione è diventata un appuntamento annuale di grande partecipazione, con migliaia di persone che si uniscono al corteo per dimostrare vicinanza e forza.

Il percorso della camminata, partito da Viale San Modestino a Mercogliano, attraversa il centro di Avellino per poi concludersi presso la Chiesa di Rione Mazzini, dove sarà celebrata una Santa Messa in onore delle partecipanti e delle loro famiglie. L’iniziativa si intreccia con altre manifestazioni spirituali, come la fiaccolata “Una Luce per la Vita”, proveniente da Pietrelcina, a rafforzare il legame tra i centri di Mercogliano e Pietrelcina, punti di riferimento per la spiritualità e la solidarietà.

La Camminata Rosa è più di un semplice evento: è un potente messaggio di speranza, un invito a non sentirsi mai soli nella battaglia contro i tumori femminili. Anche il Giglio del Fabbro, con il suo fiocco rosa, continua a parlare alla comunità, ribadendo il valore della solidarietà e della vicinanza in momenti di difficoltà.