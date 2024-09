Dopo le recenti polemiche legate al cosiddetto “caso Boccia” e alle accuse di una presunta falla nella sicurezza, la città di Pompei ha dimostrato ieri di essere all’altezza della situazione. Durante la visita delle delegazioni del G7, il sistema di vigilanza ha funzionato senza intoppi, garantendo il massimo controllo dell’intera area, inclusi i famosi Scavi di Pompei. Un imponente schieramento di forze dell’ordine ha presidiato la zona, assicurando che tutto si svolgesse in piena sicurezza.

La Visita delle Delegazioni G7 e la Reazione dei Turisti

L’arrivo delle personalità internazionali non è passato inosservato ai tanti turisti, italiani e stranieri, che affollavano Pompei per visitare il celebre sito archeologico. La presenza delle forze dell’ordine e l’efficienza del sistema di sicurezza hanno garantito che la visita si svolgesse senza alcun incidente.

Ad accogliere le delegazioni del G7, il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, accompagnato inoltre dal viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli. Questo evento si inserisce in un momento di grande fortuna per la città, che sta vivendo una crescita record nel numero di visitatori al Parco Archeologico di Pompei.

Pompei e il Futuro: La Candidatura a Capitale della Cultura 2027

Oltre al successo turistico, Pompei guarda con fiducia al futuro. La città è in corsa per diventare Capitale Italiana della Cultura per il 2027, un obiettivo ambizioso che sottolinea la sua rilevanza culturale e storica. Per prepararsi adeguatamente, sono già in corso importanti interventi infrastrutturali, tra cui la realizzazione di un mega parcheggio vicino al santuario voluto da Bartolo Longo, per migliorare l’accoglienza dei visitatori e gestire il crescente afflusso turistico.