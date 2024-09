Il G7 della Cultura farà tappa a Pompei il prossimo 20 settembre, come confermato dal sindaco Carmine Lo Sapio, che ha espresso grande soddisfazione per l’evento. Le delegazioni internazionali, salvo condizioni meteorologiche avverse, visiteranno gli scavi archeologici di Pompei, uno dei siti storici più importanti al mondo. La giornata prevede un concerto della Nuova Orchestra Scarlatti, che si terrà nella suggestiva cornice della Palestra Grande, seguita da una cena per le delegazioni presenti. Da confermare, invece, il concerto di Andrea Bocelli, che potrebbe arricchire ulteriormente il programma culturale dell’evento.

Il sindaco ha inoltre appreso il piano di sicurezza predisposto dalla prefettura, che prevede il coinvolgimento del Commissariato di Pubblica Sicurezza, della Polizia Municipale e dell’Ufficio tecnico del Comune, con la chiusura di alcune strade per garantire lo svolgimento sicuro delle attività. Questo evento rappresenta un’occasione straordinaria per Pompei, che sarà al centro dell’attenzione internazionale.