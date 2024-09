Un tragico incidente stradale si è verificato ieri ad Ischia, in via Michele Mazzella. Il giovane Maurizio Di Massa, di 27 anni, ha perso la vita dopo uno scontro frontale con un autobus di linea EAV mentre era alla guida di un Piaggio Porter utilizzato per il trasporto di frutta e verdura.

Dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto quando il giovane, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente invaso la corsia opposta. Il furgoncino guidato da Di Massa si è schiantato frontalmente contro un autobus di linea EAV che proveniva dalla direzione opposta. L’impatto è stato devastante, e Di Massa ha riportato gravi lesioni e traumi.

Immediatamente soccorso, il 27enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno in condizioni disperate. Qui è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’emergenza, ma, vista la gravità delle sue condizioni, è stato disposto il trasferimento presso il più attrezzato ospedale Cardarelli di Napoli. Purtroppo, poco dopo l’arrivo nel presidio partenopeo, Maurizio Di Massa è spirato.

Il dolore della comunità e le condoglianze di EAV

La notizia della morte del giovane ha sconvolto l’intera comunità di Ischia. Il presidente dell’EAV, Umberto De Gregorio, ha espresso il suo cordoglio con un messaggio pubblico: “Un brutto incidente oggi ad Ischia ha causato la morte di un giovane di soli 27 anni. Condoglianze alla famiglia del ragazzo. Purtroppo, ci sono anche alcuni feriti tra i passeggeri del bus, per fortuna non in condizioni gravi. Ho parlato con l’autista del bus, Ciro, che è profondamente scosso. Si è trovato il furgoncino addosso e non ha potuto fare nulla per evitare lo scontro. Forza Ciro, un abbraccio”.

Feriti lievi tra i passeggeri del bus

Nonostante la violenza dell’impatto, i passeggeri a bordo del bus hanno riportato ferite lievi, nessuna delle quali sembra essere di particolare gravità. L’autista, visibilmente provato dall’accaduto, ha descritto la drammaticità del momento e l’impossibilità di evitare lo schianto.