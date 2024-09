Dopo sei giorni di incessanti ricerche è ritrovato il corpo senza vita di Agnese Milanese, la donna di 74 anni dispersa dal 27 agosto scorso a seguito di una frana che ha colpito la frazione Talanico di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale, già duramente colpita dall’evento naturale.

Il Ritrovamento

Il cadavere di Agnese Milanese è stato scoperto all’interno della vasca dell’ex cava Giglio, luogo in cui si erano concentrate le operazioni di ricerca condotte dai vigili del fuoco e dal personale della Protezione civile regionale. Nonostante le difficoltà, le squadre di soccorso hanno lavorato instancabilmente per giorni, nella speranza di trovare la donna in vita.

Le Circostanze della Tragedia

Il dramma si è consumato quando una colata di fango ha travolto l’Ape Car su cui viaggiavano Agnese Milanese e suo figlio, Giuseppe Guadagnino, di 41 anni. Madre e figlio stavano cercando di mettersi in salvo dopo aver lavorato in un noccioleto, ma purtroppo sono colti dalla frana prima di riuscire a fuggire.

Ricerche in Corso

Purtroppo, le ricerche continuano ancora per Giuseppe Guadagnino, disperso anch’egli durante l’incidente. Le speranze di ritrovarlo in vita si affievoliscono con il passare del tempo, ma le operazioni di soccorso proseguono senza sosta, con l’impegno di riportare un minimo di sollievo alla famiglia colpita da questa terribile tragedia.

Una Comunità in Lutto

L’intera comunità di San Felice a Cancello è profondamente addolorata per quanto accaduto. La frana ha messo in evidenza la fragilità del territorio e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle aree rurali durante eventi meteorologici estremi. Le autorità locali hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia, impegnandosi a supportarli in questo momento difficile.