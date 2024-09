La notte scorsa, una frana ha colpito il versante di Monte Pendolo, a Gragnano, generando paura tra i residenti e ingenti danni. Sebbene fortunatamente non ci siano state vittime, la colata di fango e detriti ha messo in ginocchio la viabilità e ha costretto all’evacuazione di alcune famiglie. L’evento ha riportato alla mente la tragedia del 1971, quando una frana sullo stesso versante uccise sei persone a Sigliano.

La Dinamica della Frana

La frana è avvenuta dopo una breve ma intensa pioggia torrenziale durata circa mezz’ora. Il fango ha iniziato a scendere dal Monte Pendolo, solcando il terreno e riversandosi sulla statale per Agerola, bloccandola per ore. I detriti hanno raggiunto anche alcune strade del centro di Castellammare di Stabia, dove i commercianti hanno passato ore a spalare fango per liberare gli ingressi dei loro negozi.

Sgomberi e Preoccupazioni

Cinque famiglie, per un totale di circa 20 persone, sono state sgomberate per precauzione, come confermato dal sindaco di Gragnano, Nello D’Auria. “Mi si è stretto il cuore ad accompagnare i bambini fuori dalle loro abitazioni, ma è stato necessario,” ha dichiarato il primo cittadino. Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma il ricordo della frana del 1971 ha reso l’evento ancora più angosciante per gli abitanti.

Anche il sindaco di Pimonte, Francesco Somma, ha espresso preoccupazione per la situazione, sottolineando come la statale per Agerola, l’unica via d’accesso al comune, sia stata completamente invasa da fango e detriti. Le autorità locali, insieme alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri, hanno lavorato tutta la notte per ripristinare la sicurezza.

Le Cause: L’Incendio di Agosto

Le autorità e i residenti puntano il dito contro l’incendio che lo scorso agosto ha devastato la vegetazione del Monte Pendolo, lasciando il terreno esposto e fragile. La mancanza di copertura vegetale, bruciata dal rogo, ha reso il versante della montagna particolarmente vulnerabile alle piogge, causando il cedimento. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato il Centro Coordinamento Soccorso per monitorare la situazione e coordinare gli interventi.

Le Criticità a Castellammare di Stabia

Anche Castellammare di Stabia ha subito gli effetti della frana, con le strade coperte da un tappeto di fango e detriti, creando disagi alla viabilità locale. I residenti e i commercianti hanno lavorato duramente per ripulire le strade, mentre le autorità si sono attivate per monitorare eventuali ulteriori movimenti del terreno.