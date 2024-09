I cittadini di Castellammare di Stabia sono ancora sotto shock dopo il drammatico incidente che ha visto la tragica morte di un centauro di 39 anni, originario di Gragnano, avvenuto nella serata di ieri. L’uomo, alla guida della sua moto, si è schiantato violentemente contro alcune auto in sosta in via Tavernola, una strada centrale della città.

L’incidente e le circostanze

Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista avrebbe perso il controllo del suo veicolo mentre percorreva la via a velocità sostenuta. La moto si è schiantata contro una Smart, distruggendola quasi completamente, e l’uomo è stato sbalzato a terra, perdendo la vita sul colpo a causa dell’impatto violento.

Fortunatamente, nessun pedone è stato coinvolto nello schianto, anche se il rischio è stato elevato. La moto, infatti, ha continuato la sua corsa dopo l’urto, finendo contro le sedie di un “girarrosti” situato poco più avanti. Il titolare del locale, che si trovava seduto su una di quelle sedie, ha fatto appena in tempo a scansarsi, evitando per un soffio di essere travolto.

Le operazioni di soccorso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente gli agenti del commissariato e della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia, che hanno immediatamente bloccato il traffico per consentire l’arrivo dei soccorsi. Purtroppo, per il 39enne non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Nel frattempo, gli agenti hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La salma del motociclista è rimasta sul luogo dell’incidente fino alla conclusione delle operazioni, aggiungendo ulteriore dolore alla scena già straziante.

Le difficoltà del traffico

L’incidente ha causato anche notevoli disagi al traffico, complicato dalla presenza di numerose auto parcheggiate nelle strisce blu che restringono la carreggiata in via Tavernola. Gli autobus, che transitano frequentemente in quella zona, sono stati costretti a manovre di retromarcia difficoltose per poter liberare la strada.