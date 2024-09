C’è finalmente l’attivazione della Carta Dedicata a te, la social card destinata ai nuclei familiari in condizioni di fragilità economica. Questo strumento permette l’acquisto di beni di prima necessità, con un importo complessivo di 500 euro. Finanziata con 600 milioni di euro, la misura interesserà circa 1.330.000 famiglie con un reddito ISEE inferiore ai 15.000 euro.

Requisiti per ottenere la Carta “Dedicata a te”

Per beneficiare del bonus spesa 2024, occorre soddisfare i seguenti requisiti:

Reddito ISEE annuo inferiore a 15.000 euro.

Iscrizione all’anagrafe comunale della popolazione residente.

Chi è escluso?

Sono esclusi coloro che già ricevono altri sussidi economici, come l’Assegno di Inclusione (Adi), la Naspi, o la Dis-coll. Non è inoltre prevista l’assegnazione della carta nei casi in cui solo uno dei membri del nucleo familiare benefici di altre forme di sostegno economico pubblico.

Come si attiva la Carta Dedicata a Te

Per chi ha già usufruito della carta nel 2023, l’importo sarà automaticamente ricaricato sulla stessa prepagata Postepay, se sono rispettati i requisiti. I nuovi titolari, invece, potranno ritirare la social card presso l’ufficio postale presentando la comunicazione ricevuta dal proprio comune di residenza. Non è necessario presentare domanda online.

Per attivare la carta, è importante effettuare il primo acquisto entro il 16 dicembre 2024, e l’importo totale deve essere utilizzato entro il 28 febbraio 2025. Dopo queste scadenze, il saldo residuo sarà perso.

Cosa si può acquistare con la carta “Dedicata a te”?

La carta permette di acquistare una vasta gamma di beni di prima necessità, tra cui:

Carni (suine, bovine, avicole, ovine, ecc.)

Pesce fresco

Latte e derivati, uova, olio d’oliva e di semi

Pane, pasta, riso e cereali

Frutta, ortaggi freschi e lavorati

Legumi, semi e frutti oleosi

Alimenti per bambini e latte di formula

Acqua minerale, caffè, tè, zucchero, cacao e cioccolato

Novità 2024:

La nuova edizione della carta consente l’acquisto di nuovi prodotti alimentari come:

Prodotti DOP e IGP

Ortaggi surgelati

Prodotti da forno surgelati (come pizza)

Scatolame, come tonno e carne in scatola

Inoltre, sarà possibile utilizzare la social card anche per rifornimenti di carburante e abbonamenti per il trasporto pubblico locale (TPL).

Cosa non si può acquistare?

Nonostante la vasta gamma di beni inclusi, alcuni prodotti restano esclusi dall’acquisto tramite la social card, come:

Alcolici, farmaci e detersivi

Altri beni “assenti” sono sale, marmellata e aceto balsamico

La Carta “Dedicata a te” rappresenta un importante sostegno per le famiglie italiane che affrontano difficoltà economiche, permettendo loro di coprire le spese per i beni di prima necessità. Con importi più elevati rispetto al 2023 e un’offerta di prodotti ampliata, la misura punta ad alleviare la pressione economica su un numero ancora maggiore di famiglie.