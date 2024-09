Uno start da record quello della Fiera Vesuviana giunto alla 411esima edizione : Franco Ricciardi riempie la piazza di San Gennaro Vesuviano. Sulla scorta delle precedenti due edizioni, il format tradizionale è stato arricchito con serate di concerti ed ospitate in linea con le tendenze del momento: ieri è stata la volta dell’ amatissimo cantautore partenopeo Franco Ricciardi che ha riempito la piazza con una platea che va dai giovanissimi fino al un pubblico più adulto che segue Ricciardi dagli albori .

E non finisce qui:

Come ha sottolineato il responsabile agli eventi della Fiera Vesuviana 2024, Massimiliano Paradiso, dopo gli ottimi risultati che hanno confermato la nuova linea intrapresa, nelle prossime serate non mancheranno eventi ed ospiti di spessore come il 17 settembre Paolo Caiazzo con ” Eppure Sorrido” ed il 19 settembre per i più nostalgici della dico dance che ha segnato un’ era e che ancora oggi tiene banco, serata Nostalgia 90.

Tutti gli eventi, come sempre, saranno accompagnati da altrettanti eventi enogastronomici e come tradizione comanda dall’area fieristica che quest’anno è ricca di espositori.

Buona la prima, dunque, per il comitato Fiera che per il primo anno vede alla presenza Antonella Carbone , anima della fiera, che da anni si è contraddistinta per l’impegno assiduo soprattutto negli anni in cui la fiera ha vissuto un periodo di resilienza che è ormai un lontano ricordo grazie proprio a chi come lei ci ha sempre creduto .

Sulla stessa scia l’ Amministrazione Russo che convoglia le sue energie a fianco del Comitato affinché San Gennaro possa portare sempre avanti e con orgoglio una tradizione plucentenale simbolo dell’ hinterland Vesuviano.

Un organizzazione che attraverso la fitta collaborazione riesce a garantire che tutto si svolga nel miglior modo possibile grazie anche all’impegno delle autorità e della protezione civile presente e attenta . Un elemento essenziale per garantire il buon andamento della fiera per visitatori e addetti ai lavori. ” come ha sottolineato il responsabile della sicurezza il consigliere Raffaele Bosone.