In Campania si registra una vittima del Virus West Nile. Si tratta di un uomo di 59 anni, originario di Altavilla Silentina, che è deceduto all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Al paziente era stata diagnosticata una encefalite da West Nile, una grave complicanza del virus, intorno alla metà di agosto. L’uomo era già sottoposto a cure chemioterapiche per una patologia oncologica preesistente, e nonostante l’impegno dei medici, non è stato possibile salvargli la vita.

Il cordoglio della comunità

La cittadina di Altavilla Silentina, da cui proveniva il 59enne, ha espresso il proprio cordoglio tramite un post su Facebook pubblicato dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Cembalo. Nel messaggio si sottolinea come la vittima fosse già gravemente debilitata dalla sua malattia oncologica, il che ha reso più difficile per il suo corpo combattere l’infezione. “Ai familiari la nostra vicinanza e le nostre condoglianze”, si legge nel post, che riflette il dolore dell’intera comunità.

Cos’è il Virus West Nile?

Il Virus West Nile, noto anche come Febbre del Nilo Occidentale, è trasmesso all’uomo attraverso la puntura di zanzare infette. Sebbene la maggior parte delle persone infette non presenti sintomi (circa l’80% rimane asintomatica), in alcuni casi può causare sintomi lievi come febbre, mal di testa, dolori muscolari, nausea e, raramente, eruzioni cutanee. Tuttavia, in persone con il sistema immunitario compromesso o affette da altre gravi patologie, come nel caso dell’uomo deceduto, il virus può causare complicanze gravi come l’encefalite o la meningite, che possono essere fatali.

Sintomi e prevenzione

Il periodo di incubazione del virus varia tra i 3 e i 14 giorni dopo la puntura di una zanzara infetta. Oltre ai sintomi comuni come febbre e mal di testa, nelle forme più gravi il virus può provocare infiammazioni al cervello (encefalite) o al midollo spinale (meningite), soprattutto nei soggetti più fragili. Per prevenire l’infezione è fondamentale adottare misure di protezione contro le punture di zanzara, come l’uso di repellenti, zanzariere e la riduzione dei ristagni d’acqua, dove le zanzare si riproducono.