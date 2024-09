L’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Pio di Benevento ha comunicato che è stato rilevato un caso di encefalite di sospetta origine virale, attribuibile al virus West Nile. Il paziente è attualmente ricoverato presso l’Unità Operativa Complessa (UOC) di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso, ma le sue condizioni sono state definite non gravi. Questo è il terzo caso registrato nella struttura dall’inizio di luglio.

Come previsto dai protocolli sanitari, l’Azienda San Pio ha prontamente informato la ASL di competenza per le opportune verifiche e interventi. Le autorità sanitarie assicurano che la situazione è sotto controllo e che sono in atto tutte le misure necessarie per prevenire ulteriori contagi.

Il virus West Nile, trasmesso principalmente dalle zanzare, può causare encefalite, una grave infiammazione del cervello, soprattutto nei soggetti più vulnerabili. Tuttavia, la maggior parte delle infezioni da West Nile è asintomatica o presenta sintomi lievi. La popolazione è comunque invitata a seguire le raccomandazioni per ridurre il rischio di punture di zanzara, soprattutto durante i mesi estivi.