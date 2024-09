La carenza di medicinali sul territorio nazionale è ormai una realtà allarmante che continua a destare preoccupazione, soprattutto per i pazienti affetti da malattie croniche. Da diversi mesi, l’approvvigionamento di numerosi farmaci è diventato sempre più difficile, con conseguenze dirette sulla salute di migliaia di cittadini. La situazione è aggravata dal fenomeno dell’arbitraggio farmaceutico, che ha visto molti medicinali dirottati verso mercati esteri disposti a pagare prezzi ben più alti rispetto a quelli italiani.

Arbitraggio Farmaceutico: Una Minaccia per il Sistema Sanitario Italiano

L’arbitraggio farmaceutico consiste nella vendita di farmaci verso Paesi esteri dove i prezzi possono superare anche di dieci volte quelli italiani. Questo fenomeno è stato segnalato dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), che ha evidenziato un traffico anomalo di medicinali destinati all’estero. A seguito di queste segnalazioni, l’Aifa ha bloccato l’esportazione di circa trenta medicinali per garantire la disponibilità sul mercato nazionale.

Secondo i dati riportati, su un totale di 10.000 farmaci presenti nel prontuario nazionale, circa 3.876 risultano attualmente carenti. Di questi, per oltre la metà la commercializzazione è cessata completamente, lasciando i pazienti senza alternative.

Farmaci Essenziali Non Disponibili

Tra i medicinali più critici che risultano carenti in Italia vi sono quelli senza un equivalente generico o biosimilare. In particolare, 325 farmaci non hanno alternative sostitutive, rendendo ancora più grave la situazione per i pazienti che ne necessitano per la gestione di malattie croniche. Alcuni dei farmaci carenti includono:

Mifepristone della Exelgyn, utilizzato in vari trattamenti ginecologici.

Pancrelipasi della Viatris Italia, fondamentale per i pazienti con insufficienza pancreatica.

Vaccino antinfluenzale di Astrazeneca, di vitale importanza soprattutto durante la stagione influenzale.

La mancanza di questi farmaci pone in serio pericolo la salute dei pazienti che non possono accedere a terapie alternative. La difficoltà nel reperire il giusto trattamento può aggravare le condizioni di salute, portando a complicazioni anche gravi.

Le Iniziative dell’Aifa per Contrastare la Crisi

L’Aifa, consapevole della gravità della situazione, sta cercando soluzioni per arginare la crisi. L’agenzia ha già provveduto a richiedere forniture da Paesi esteri, cercando di aumentare le scorte di medicinali essenziali e garantire che i pazienti possano continuare le loro terapie senza interruzioni.

La carenza di farmaci non è solo un problema di approvvigionamento, ma rappresenta una questione di salute pubblica. In particolare, i pazienti affetti da malattie croniche sono i più colpiti, poiché le terapie continuative e personalizzate dipendono dalla disponibilità costante dei farmaci necessari.