Intorno alle 6 del mattino, l’ufficio postale di Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno, è stato teatro di un violento assalto. Un gruppo di malviventi ha preso di mira il bancomat, utilizzando esplosivi per aprirlo e sottrarre il denaro contenuto all’interno della cassa. L’esplosione è stata talmente potente da causare danni ingenti alla struttura, tanto che l’edificio è stato dichiarato inagibile dopo un accurato sopralluogo eseguito dai vigili del fuoco di Giffoni Valle Piana.

L’esplosione ha distrutto gran parte dell’interno dell’ufficio postale, arrecando danni non solo al bancomat, ma anche a muri, vetrate e apparecchiature interne. I carabinieri della compagnia di Battipaglia e della stazione di Montecorvino Rovella sono intervenuti immediatamente sul luogo per avviare le prime indagini e raccogliere indizi utili a risalire ai responsabili. Le autorità stanno anche esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze per cercare di identificare i membri della banda che, dopo l’assalto, sono fuggiti senza lasciare traccia.

L’ufficio postale, punto di riferimento per molti abitanti della zona, è ora chiuso e i servizi risultano sospesi, creando disagi per la comunità locale. I danni strutturali all’edificio sono stati tali da rendere necessarie ulteriori verifiche di sicurezza per stabilire quando e se l’ufficio potrà riaprire.

L’indagine dei carabinieri si sta concentrando anche sul metodo usato dai ladri per far esplodere il bancomat, una tecnica purtroppo sempre più diffusa e utilizzata da bande criminali specializzate. Resta ora da accertare se i responsabili dell’assalto appartengano a una rete organizzata e se vi siano collegamenti con altri episodi simili avvenuti nella regione.