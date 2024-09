Gli italiani hanno ancora un po’ di tempo per richiedere una serie di bonus che possono rappresentare un’importante opportunità per risparmiare denaro su spese quotidiane o investimenti per la casa, e valgono per le famiglie o altro. In particolare, il Bonus Ristrutturazione è stato prorogato al 31 dicembre 2024, offrendo una possibilità concreta di recuperare fino al 50% delle spese sostenute.

Tipologie di Bonus Disponibili per le famiglie o altro

Le agevolazioni fiscali in Italia sono numerose e coprono una vasta gamma di esigenze. Tra i principali bonus disponibili troviamo:

Bonus per le Mamme: Esistono agevolazioni specifiche sia per le mamme lavoratrici che per quelle non occupate, con contributi che possono aiutare a coprire spese come la mensa scolastica e l’acquisto di libri.

Bonus Casa: Oltre al bonus ristrutturazione, sono disponibili bonus per interventi specifici come il Bonus Infissi, dedicato a chi desidera migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione sostituendo finestre e infissi.

Bonus per la Ristrutturazione: Questo è uno dei bonus più popolari e consente di recuperare il 50% delle spese sostenute per ristrutturare casa. Il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare. Per beneficiare di questa detrazione, è necessario che i pagamenti siano effettuati tramite bonifico parlante, che deve riportare la causale del pagamento, il codice fiscale del beneficiario e la partita IVA del fornitore.

Come Usufruire del Bonus Ristrutturazione

Per accedere al Bonus Ristrutturazione, che copre un’ampia gamma di lavori, è fondamentale seguire una procedura precisa:

Pagamenti con Bonifico Parlante: Il bonifico deve indicare chiaramente tutti i dettagli richiesti per poter beneficiare della detrazione fiscale.

Comunicazione all’Enea: È obbligatorio trasmettere una scheda descrittiva degli interventi effettuati entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Dichiarazione dei Redditi: Le spese sostenute devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi per poter ottenere la detrazione.

Lavori Ammessi al Bonus Ristrutturazione

L’elenco dei lavori coperti dal Bonus Ristrutturazione è ampio e include:

Ristrutturazioni Edilizie: Rifacimento o sostituzione di pavimenti, infissi, impianti idraulici ed elettrici.

Manutenzione Straordinaria: Riparazione o sostituzione di parti danneggiate dell’edificio.

Restauro e Risanamento Conservativo: Interventi volti al recupero e alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.

Con il Bonus Ristrutturazione prorogato fino al 31 dicembre 2024, gli italiani e le famiglie hanno un’importante opportunità per migliorare le loro abitazioni risparmiando considerevolmente sui costi ed altro. È fondamentale seguire con attenzione tutte le procedure richieste per ottenere la detrazione fiscale e sfruttare al meglio queste agevolazioni. Non perdere l’occasione di rendere la tua casa più efficiente e accogliente, beneficiando al contempo degli incentivi fiscali disponibili.