Un’indagine è in corso riguardo il decesso di un ex carabiniere avvenuto presso l’ospedale di Eboli. I familiari, dopo aver celebrato il funerale, si sono rivolti alle autorità denunciando il caso e chiedendo chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla morte del loro congiunto. In seguito alla denuncia, i carabinieri hanno sequestrato una parte dell’intestino che era asportata durante un intervento chirurgico eseguito presso lo stesso ospedale di Eboli, dove l’uomo è successivamente deceduto.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno, mirano a far luce sugli eventi che hanno preceduto il decesso e a verificare eventuali responsabilità mediche. Non si esclude che il magistrato disponga l’esumazione della salma per eseguire un’autopsia, così da accertare con precisione le cause della morte. Tale misura potrebbe essere decisiva per comprendere se ci siano state negligenze o errori durante il trattamento medico o l’intervento chirurgico.