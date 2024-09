Questa notte ad Acerra, in provincia di Napoli, un uomo di 37 anni, sottoposto alla detenzione domiciliare, è stato arrestato dopo aver violato le restrizioni e aver causato momenti di panico in via Deledda. I carabinieri della stazione di Acerra sono intervenuti dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da cittadini allarmati, che riferivano di un uomo in strada in evidente stato di agitazione e che urlava.

Quando i militari sono giunti sul posto, hanno riconosciuto l’uomo, che viveva proprio nella stessa via. Il 37enne, che aveva una mano in tasca e mimava di impugnare una pistola, è stato prontamente immobilizzato. Durante l’intervento, però, l’uomo ha opposto resistenza, ferendo alcuni dei carabinieri coinvolti. Uno di loro è stato addirittura morso dal detenuto.

Alla fine, l’uomo è stato disarmato: nella tasca, infatti, aveva una pistola spara chiodi, un’arma potenzialmente pericolosa se utilizzata in modo improprio. Ora si trova in camera di sicurezza, in attesa di giudizio per le accuse di evasione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. L’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti, ma grazie all’intervento rapido delle forze dell’ordine, la situazione è stata riportata sotto controllo.