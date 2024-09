Allarme crescente a Roma per l’aumento di segnalazioni riguardanti vespe e calabroni, specie in vari quartieri della Capitale. L’ultimo avviso è arrivato dal quartiere Ardeatino, dove un residente ha condiviso su un gruppo social le immagini di un nido di calabroni situato all’interno di un negozio abbandonato su Via Meropia. Il rischio per la sicurezza pubblica è alto, e gli esperti raccomandano un intervento immediato.

La Situazione al Quartiere Ardeatino

L’etologo Andrea Lunerti, intervistato da “Il Messaggero”, ha confermato la gravità della situazione: «Gli insetti non sono all’esterno, ma all’interno del negozio. In questo momento siamo nel picco del loro ciclo vitale e i favi sono molto grandi. È necessario rimuovere il nido quanto prima per evitare pericolose punture accidentali ai passanti».

Crescono le Segnalazioni nella Capitale

Il fenomeno non è isolato. A Roma, le segnalazioni di infestazioni da vespe (specie Orientalis) e calabroni si stanno moltiplicando. A Prati, ad esempio, alcune famiglie hanno dovuto utilizzare un ingresso alternativo per l’area giochi poiché l’entrata principale era invasa da vespe che avevano probabilmente costruito il loro nido all’interno di un muro.

Questi insetti spesso si nascondono nei comignoli o nelle intercapedini degli edifici, diventando un problema particolarmente serio al rientro dalle vacanze. Quando le persone alzano le serrande, possono rompere accidentalmente i nidi, provocando un’immediata reazione aggressiva da parte degli insetti, soprattutto se le finestre sono aperte.

Pericolo per la Salute Pubblica

I calabroni europei, in particolare, possiedono un veleno neurotossico che può avere effetti gravi sul sistema nervoso umano. «Chi viene punto da questi insetti – spiega Lunerti – introduce nel proprio corpo una quantità significativa di veleno, il che può portare a disturbi neurologici».

L’esperto sottolinea l’importanza di intervenire prontamente per mettere in sicurezza gli edifici e prevenire ulteriori disavventure. «A Roma, la situazione è drammatica e bisogna agire subito. In un contesto naturale, questi insetti sono utili, ma diventano un pericolo evidente quando invadono le nostre abitazioni. È fondamentale segnalare tempestivamente la loro presenza e prendere provvedimenti per limitare la loro proliferazione».

Come Proteggersi e Cosa Fare

Se ci si trova in una situazione simile, è importante mantenere la calma e non tentare di rimuovere il nido da soli. Gli esperti consigliano di contattare immediatamente i servizi di disinfestazione professionale. Nel frattempo, si raccomanda di evitare l’area interessata e di tenere chiuse le finestre e le porte vicine al nido.