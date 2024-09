Due uomini di Palma Campania, partiti lunedì sera per cercare funghi sul Monte Saro, si sono smarriti a causa del maltempo. Le condizioni meteorologiche avverse li hanno fatti perdere l’orientamento, portandoli a separarsi e dirigersi in due direzioni diverse. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che sono riusciti a localizzare e recuperare uno dei due individui. Il secondo, invece, si trovava in una zona particolarmente impervia, nei pressi del Pizzo Alvano. Prima che il suo telefono si scaricasse, l’uomo è riuscito a comunicare informazioni approssimative e le coordinate della sua posizione.

A quel punto è stato allertato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS), che ha inviato due squadre operative dalle stazioni di Campania Sud e Campania Nord. Le squadre, giunte intorno alle 4 del mattino, hanno seguito un sentiero vicino alla zona indicata, riuscendo infine a raggiungere l’uomo e metterlo in salvo.