Ieri la Guardia di Finanza di Torre Annunziata (Napoli) ha condotto un’importante operazione antidroga che ha portato al sequestro di oltre 23 chilogrammi di sostanze stupefacenti tra i comuni di Poggiomarino e Scafati. Durante un controllo mirato, i finanzieri hanno fermato una monovolume sospetta, seguita da un’altra vettura, scoprendo un’ingente quantità di droga nascosta nel bagagliaio.

La scoperta della droga

Nel corso della perquisizione, all’interno del veicolo sono trovati 10 involucri di marijuana (per un totale di oltre 10 kg) riposti in due scatole di cartone, e 14 panetti di cocaina, pari a 13 kg, occultati in una valigia. Le autorità hanno immediatamente tratto in arresto i due conducenti, accusati di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.

Ulteriori sequestri in abitazione

L’operazione non si è fermata qui. Successivamente, le forze dell’ordine hanno esteso i controlli a una delle abitazioni dei due arrestati, dove sono stati rinvenuti e sequestrati altri 200 grammi di hashish, confermando il coinvolgimento in un’ampia rete di spaccio.

Un duro colpo al traffico di droga

Questo sequestro rappresenta un duro colpo per il traffico di droga nella zona. L’ingente quantità di sostanze stupefacenti recuperate avrebbe potuto inondare il mercato locale, generando gravi conseguenze per la salute pubblica e l’ordine sociale. L’operazione della Guardia di Finanza dimostra ancora una volta l’efficacia delle attività di controllo e prevenzione nei confronti della criminalità organizzata e del traffico illecito di droga.