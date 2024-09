Ieri la Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, sotto la direzione del Comandante Andrea Pellegrino e il coordinamento della Direzione marittima di Napoli, è intervenuta in mare per fornire assistenza e garantire la sicurezza delle imbarcazioni in difficoltà a causa del maltempo. Due imbarcazioni da diporto si sono trovate in una situazione critica a Torre Annunziata, in una zona conosciuta come “Sette Scogliere”. Grazie alla prontezza dell’equipaggio a bordo del mezzo nautico GCA156 della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, è stato possibile raggiungere rapidamente le due unità incagliate su bassi fondali.

La richiesta di soccorso era giunta via radio alla sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata. Una volta sul posto, gli operatori hanno verificato le condizioni di salute degli occupanti delle imbarcazioni, che, seppur disorientati dall’improvviso peggioramento del meteo, non hanno riportato ferite. Dopo aver rassicurato le persone a bordo, l’equipaggio della Guardia Costiera ha prestato assistenza nelle operazioni di disincaglio. Una delle imbarcazioni è riuscita a riprendere autonomamente la navigazione verso il porto di Torre Annunziata, mentre l’altra ha necessitato di un rimorchio di fortuna e di una scorta fino all’ormeggio, dove è accolta dal Comandante del porto di Torre Annunziata, Tenente di Vascello Alessandra Vaudo.

Oltre all’intervento di soccorso, la Guardia Costiera ha effettuato controlli lungo tutto il litorale di giurisdizione, che si estende da Torre Annunziata fino a Tordigliano – Chiosse, nel comune di Vico Equense, sul versante del golfo di Salerno. Particolare attenzione è posta in località Punta Lagno, presso la cosiddetta “Cascatella” nel Comune di Massa Lubrense, dove i militari hanno individuato due barche che navigavano a meno di 100 metri dalla parete rocciosa, violando le normative vigenti. I conducenti delle due imbarcazioni sono stati prontamente sanzionati per la violazione.