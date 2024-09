Il Questore di Napoli ha disposto la sospensione per 10 giorni delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e dell’attività di esercizio di vicinato nei confronti di un bar situato a Castellammare di Stabia. Il provvedimento segue una proposta avanzata dai Carabinieri della Stazione di Castellammare di Stabia dopo un controllo effettuato lo scorso 1° agosto.

Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto circa 60 grammi di marijuana, nascosti in diversi punti dell’esercizio commerciale, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Inoltre, sotto la vetrina degli alimenti, sono trovati 3 artifizi pirotecnici, sollevando ulteriori preoccupazioni per la sicurezza del pubblico.

A seguito di queste scoperte, i due fratelli, soci del bar, sono arrestati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e denunciati per detenzione illegale di esplosivi.

La sospensione temporanea del bar ha l’obiettivo di prevenire ulteriori rischi per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.