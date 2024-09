Un giovane di 28 anni di Sarno è stato arrestato nel corso di un’operazione condotta dagli agenti del commissariato di polizia di Stato dello stesso comune. L’arresto è avvenuto lo scorso weekend e ha portato alla scoperta di un fucile di provenienza clandestina e quasi due chili di sostanza stupefacente.

Dettagli dell’Operazione

L’operazione di arresto è iniziata venerdì scorso quando il giovane è stato fermato in strada per un controllo di routine. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato con lui alcuni grammi di hashish. Questo ha spinto le forze dell’ordine ad estendere i controlli anche all’interno della sua abitazione. La successiva perquisizione ha portato alla scoperta di quasi due chili di droga e di un fucile la cui provenienza è risultata clandestina.

Accuse e Misure Prese

Il 28enne, che non ha precedenti penali, è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di ricettazione, a causa dell’arma illecita trovata in casa. Ieri mattina, il ragazzo è comparso davanti al Gip del Tribunale di Nocera Inferiore per l’udienza di convalida. L’indagato ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice.

Il giudice ha confermato la misura cautelare del carcere per il giovane, in base ai gravi elementi indiziari raccolti fino a questo momento dell’indagine. La detenzione in carcere è stata disposta fino a ulteriori sviluppi dell’inchiesta.

Implicazioni e Prossimi Passi

L’arresto e la scoperta di ingenti quantitativi di droga e un’arma clandestina sottolineano l’importanza della vigilanza continua nelle operazioni di controllo e prevenzione contro il traffico di stupefacenti e il possesso illecito di armi. Le indagini sono in corso per accertare ulteriori dettagli sulla provenienza della droga e dell’arma, e per stabilire eventuali legami con altre attività illecite.