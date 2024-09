Risponderà di detenzione e spaccio di droga il 30enne incensurato arrestato, nel quartiere napoletano del Vomero, dai carabinieri della locale stazione. I militari, dettagliano dall’Arma, stavano effettuando “un servizio ad hoc” e si erano appostati “nei pressi del parco Mascagna quando notano il 30enne in compagnia di altre 4 persone. L’atteggiamento dei 5 è sospetto e i militari decidono di fermarli mentre passeggiano in via Pacio Bertini”. Nel corso della perquisizione personale i militari trovano nelle tasche “dell’insospettabile” una dose di marjuana e un bilancino di precisone.

Da qui la decisione di estendere la perquisizione anche “nell’abitazione del 30enne. Lì i militari rinvengono e sequestrano 1 panetto di hashish da 50 grammi, poco meno di 300 grammi di marijuana già suddivisa per la vendita al dettaglio e tanti soldi”, ben 13.280 euro, “sequestrati perché ritenuti provento dell’attività illecita”. Sequestrati anche altri “tre bilancini di precisione intrisi di stupefacente e diverso materiale per il confezionamento della droga”. Il 30enne vomerese è ora in attesa di giudizio.