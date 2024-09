Un grave episodio di violenza ha colpito il Pronto Soccorso dell’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove una dottoressa è stata aggredita da una paziente e da una sua familiare nel pomeriggio di oggi. La vicenda, resa nota dall’Azienda Sanitaria di Salerno, ha suscitato sconcerto e condanna da parte delle autorità sanitarie.

Dinamica dell’Aggressione

Secondo quanto riportato dall’Azienda, l’aggressione è iniziata con insulti verbali da parte delle due donne, in seguito a una decisione clinica presa dalla dottoressa per chiarire le condizioni di salute della paziente giunta al pronto soccorso. L’escalation della situazione ha portato all’aggressione fisica, con calci e pugni sferrati alla professionista, la quale ha subito uno shock a causa dell’accaduto.

Intervento delle Forze dell’Ordine

L’intervento della Polizia, allertata dal personale dell’ospedale, ha posto fine all’aggressione. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per accertare i fatti e l’Azienda Sanitaria ha formalmente sporto denuncia contro le due responsabili.

Reazioni dell’Azienda Sanitaria

Il direttore generale dell’ASL Salerno, Gennaro Sosto, ha espresso profonda indignazione per quanto accaduto, sottolineando che atti di violenza contro il personale sanitario non possono essere tollerati. Ha dichiarato: “Restiamo sgomenti davanti a tali episodi ingiustificati di violenza contro chi s’impegna quotidianamente per assistere e curare le persone”. Ha inoltre auspicato un intervento legislativo rapido e risolutivo che garantisca maggiore protezione al personale del Sistema Sanitario Nazionale.

Necessità di Maggiori Tutele

L’aggressione alla dottoressa di Nocera Inferiore non è un caso isolato, ma parte di una triste e crescente serie di episodi di violenza contro il personale sanitario in Italia. La situazione evidenzia la necessità urgente di misure più severe per tutelare medici, infermieri e operatori sanitari, soprattutto in contesti di emergenza come i pronto soccorso.

L’Azienda Sanitaria di Salerno ha confermato che metterà in atto tutte le iniziative necessarie per garantire la sicurezza e il benessere del personale ospedaliero, affinché episodi simili non si ripetano.