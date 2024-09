Un episodio drammatico si è verificato ieri presso l’Aeroporto di Capodichino a Napoli, quando una donna ha tentato di compiere un gesto disperato lanciandosi dal secondo piano. A salvare la situazione è stata una pattuglia dell’Esercito Italiano, impegnata nell’ambito dell’operazione Strade Sicure.

L’Intervento dei Militari

I militari, in servizio di presidio all’aeroporto, sono stati allertati dalle grida dei passanti, che hanno notato la donna in evidente difficoltà. Immediato l’intervento della pattuglia, che è riuscita a raggiungere la donna e a convincerla a desistere dal gesto estremo. Successivamente, la donna è stata affidata alle cure del personale sanitario, giunto prontamente sul posto per fornire assistenza.

Operazione Strade Sicure: Un Impegno per la Sicurezza

L’operazione Strade Sicure continua a dimostrarsi fondamentale per la sicurezza nelle aree strategiche del Paese, come aeroporti e stazioni. In questo caso, l’intervento tempestivo dei militari ha permesso di evitare una tragedia, confermando l’importanza della loro presenza in luoghi pubblici ad alta frequentazione.