Una donna di circa 50 anni, originaria di Cava de’ Tirreni, denunciata a piede libero dopo una serie di crimini che hanno coinvolto il furto di beni alimentari e un’aggressione con un coltello all’interno di un supermercato. L’episodio ha scatenato l’intervento delle forze dell’ordine, che in poco tempo sono riuscite a identificare e denunciare la responsabile per lesioni aggravate, furto e possesso di un’arma in luogo pubblico.

Tentato Furto e Aggressione al Supermercato

Il primo episodio risale a pochi giorni fa, quando la donna è stata sorpresa all’interno di un supermercato della città metelliana mentre tentava di rubare merce del valore di circa 400 euro. Una volta scoperta dal direttore del punto vendita, ha reagito in modo violento, aggredendolo con un coltello che aveva con sé. L’uomo, ferito, ha dovuto chiamare il 118 e, una volta soccorso, ed essere trasferito in ospedale. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi, con una prognosi di quindici giorni.

Un Secondo Furto: Auto Rubata e Nuova Denuncia

Non soddisfatta, nei giorni successivi la donna ha commesso un altro reato: il furto di un’auto a Cava de’ Tirreni. La macchina è notata da un parente del legittimo proprietario, parcheggiata in un posto riservato ai disabili, senza però il conducente reale. La segnalazione alla polizia ha permesso di risalire alla ladra, che si era già recata in un altro supermercato a Nocera Superiore per un secondo tentativo di furto.

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la sequenza della fuga, e l’auto è successivamente ritrovata a Cava de’ Tirreni, abbandonata in strada. Per questo nuovo episodio, la donna è denunciata anche per furto d’auto.

L’Intervento delle Forze dell’Ordine

Grazie a un’indagine rapida ed efficiente, le forze dell’ordine sono riuscite a identificare la donna, denunciata a piede libero per i reati di lesioni aggravate, possesso di un’arma e furto. Il suo comportamento criminale, aggravato dall’uso del coltello e dalla recidività dei reati, ha destato preoccupazione nella comunità locale.