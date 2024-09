Ieri mattina si sono vissuti momenti di paura nel territorio tra Solopaca e Vitulano, dove una donna è scivolata in un dirupo mentre percorreva un sentiero a piedi. L’incidente ha subito fatto scattare l’allarme, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Telese Terme e il Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) dalla centrale di Benevento, insieme ai soccorritori del 118.

Operazioni di salvataggio complesse

Il recupero della donna, ferita ad una gamba, non è stato semplice. I vigili del fuoco hanno utilizzato tecniche speleo-alpino-fluviali per riuscire a trarla in salvo dal dirupo. Una volta recuperata, la malcapitata è stata subito affidata alle cure dei sanitari presenti sul posto.

Trasferimento in ospedale

A causa delle ferite riportate nella caduta, è stato necessario il trasferimento della donna in ospedale, dove è ora sottoposta a ulteriori accertamenti e cure.