Due giovani originari di Cesa, in provincia di Caserta, hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella notte scorsa lungo l’autostrada A1, nei pressi di Casoria, in provincia di Napoli. Le vittime sono Alessia Marino e Vincenzo Massaro, entrambi di 26 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la loro Fiat 500 avrebbe sbandato ed è stata violentemente colpita da un altro veicolo. I due ragazzi sono morti sul colpo, e nonostante i tempestivi tentativi di soccorso, per loro non c’è stato nulla da fare. Vincenzo Massaro viveva a Cesa, mentre Alessia Marino, madre di due bambini piccoli, si era trasferita a Succivo, sempre in provincia di Napoli.

Il sindaco di Cesa, Enzo Guida, ha immediatamente reagito alla notizia, annullando gli eventi programmati per l’Asprinum Festival. Attraverso i social, ha condiviso un messaggio di vicinanza e cordoglio per la comunità, esprimendo il profondo dolore che ha colpito tutti. “La nostra comunità questa mattina è stata sconvolta da una tragedia, l’ennesima che colpisce tutti noi”, ha scritto Guida. “Due giovani sono rimasti vittime di un incidente stradale. Due vite spezzate. Ancora una volta il nostro paese si trova a dover piangere per morti assurde. Questa sera e domani erano in programma le serate dell’Asprinum Festival, ma questa ferale notizia lascia tutti addolorati. L’intera comunità è vicina alle famiglie Massaro, Ferriero e Marino coinvolte, esprimendo un profondo sentimento di cordoglio”.

Anche il sindaco di Succivo, Vincenzo Papa, ha voluto esprimere le sue condoglianze, sottolineando il profondo cordoglio e la vicinanza delle istituzioni alle famiglie coinvolte in questa immane perdita.

La Polizia Stradale è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e determinare le responsabilità, mentre la comunità di Cesa e Succivo si unisce in un momento di silenzio e riflessione per onorare la memoria di Alessia e Vincenzo, giovani la cui vita è stata tragicamente interrotta.