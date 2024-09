Nella giornata di ieri, una drammatica aggressione ha coinvolto una 30enne di Avellino, che è stata attaccata da due pastori tedeschi mentre si trovava con il suo cucciolo nei pressi di via Giulio Acciani. L’episodio, avvenuto in una zona residenziale, ha scosso la comunità locale e ha portato all’intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Avellino.

La Dinamica dell’Attacco

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due pastori tedeschi, che sembrerebbero essersi allontanati da una casa di campagna nelle vicinanze, hanno aggredito la donna con il suo cucciolo al guinzaglio. La trentenne, nel tentativo di difendere il suo piccolo cane, è azzannata al braccio dai due animali.

Intervento dei Passanti e Soccorsi

Fortunatamente, alcuni passanti sono intervenuti prontamente per soccorrere la donna e allertare il 118. Gli operatori del pronto soccorso hanno trasportato la 30enne all’ospedale Moscati di Avellino, dove ha ricevuto le cure necessarie per le ferite riportate durante l’aggressione.

Le Indagini dei Carabinieri

Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Avellino, che hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’aggressione. I militari stanno raccogliendo le dichiarazioni della vittima e dei testimoni presenti, cercando di ricostruire la dinamica dell’attacco e di risalire al proprietario dei due pastori tedeschi.

Prossimi Passi e Sviluppi

Le indagini mirano a determinare se i due cani erano effettivamente sfuggiti al controllo del loro proprietario e se sono adottati tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza pubblica. La situazione mette in luce l’importanza di una gestione responsabile degli animali domestici e la necessità di garantire che non rappresentino un pericolo per le persone e per altri animali.