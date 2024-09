“Mette in evidenza le criticità irrisolte del sistema penitenziario italiano l’episodio avvenuto stamattina nel Tribunale di Napoli dove un detenuto straniero, parzialmente affetto da problematiche di natura psichiatrica, ha tentato di evadere dopo un’udienza a suo carico, aggredendo il personale di Polizia Penitenziaria che lo stava ammanettando”. Lo rende noto l’Osapp. “Grazie all’immediata reazione degli agenti di scorta, l’evasione è sventata, – fa sapere il segretario generale Leo Beneduci – ma alcuni agenti sono rimasti feriti. Questa situazione, purtroppo, non rappresenta una novità ed è inaccettabile che i nostri agenti siano costretti a operare in condizioni simili”.

“Questo evento – continua – è solo l’ultimo di una lunga serie di episodi che dimostrano l’inadeguatezza delle misure introdotte per la gestione dei detenuti con problemi psichiatrici. L’assenza di strutture specializzate e il numero ridotto di operatori formati ad affrontare tali situazioni espongono il nostro personale a rischi intollerabili”. “Chiediamo un intervento immediato da parte del Ministero della Giustizia, affinché sia potenziata la formazione e la dotazione del personale, oltre alla creazione di reparti specifici per la gestione di detenuti con disturbi psichiatrici”, conclude Beneduci.