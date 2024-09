Un episodio di evasione e minacce ha scosso la tranquillità di Sessa Aurunca, dove un detenuto del carcere di Carinola, Denis Costel Strauneanu, è riuscito a fuggire dall’ospedale locale e a costringere un agricoltore a portarlo a Napoli.

L’evasione dall’ospedale

Il 28enne romeno, detenuto per crimini precedenti, aveva finto una zoppia per essere trasferito all’ospedale di Sessa Aurunca per una visita medica. Una volta all’ospedale, Strauneanu ha chiesto di andare in bagno e, approfittando del momento, è riuscito a scappare attraverso una finestra.

Minacce e fuga verso Napoli

In fuga, Strauneanu ha avvicinato un agricoltore del posto, minacciandolo con un cacciavite e costringendolo a guidarlo fino a Napoli. Nonostante il tentativo dell’agricoltore di sottrarsi all’aggressione, il detenuto è riuscito a ottenere documenti e denaro prima di cambiare abbigliamento e fuggire.

Una lunga storia di evasioni

Strauneanu non è nuovo a episodi del genere. Tre anni fa, era riuscito a evadere dal carcere di Pescara insieme a un altro detenuto, ma fu catturato poco dopo. Questa nuova evasione lo ha reso latitante da tre giorni, e le forze dell’ordine sono ora impegnate nella sua ricerca.

Denuncia e ricerca del latitante

Dopo essere tornato a Sessa Aurunca, l’agricoltore ha denunciato quanto accaduto alle autorità. Strauneanu, che si è allontanato a piedi, è attualmente ricercato, e le forze dell’ordine stanno intensificando le indagini per riportarlo in carcere.