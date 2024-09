Denis Costel Strauneanu, un detenuto di 28 anni di origine romena incarcerato a Carinola (Caserta), è attualmente ricercato dopo una drammatica fuga avvenuta due giorni fa. Il detenuto era stato portato all’ospedale di Sessa Aurunca per una visita ambulatoriale sotto la sorveglianza della polizia penitenziaria, ma è riuscito a evadere.

L’Aggressione e la Fuga

Nel corso della fuga, Strauneanu ha aggredito un agricoltore di 60 anni, residente in una frazione di Sessa Aurunca, obbligandolo con la minaccia di un cacciavite a trasportarlo in auto fino a Napoli. L’agricoltore ha cercato di resistere, ma è stato ferito dal detenuto. Una volta giunti a Napoli, Strauneanu ha costretto la vittima a consegnargli i suoi effetti personali e una somma di denaro prima di fuggire.

Modifiche all’Aspetto e la Denuncia

Secondo le informazioni disponibili, Strauneanu avrebbe anche cambiato abbigliamento nel tentativo di rendersi meno riconoscibile. L’agricoltore, una volta tornato nel suo paese, si è recato dalle forze dell’ordine per denunciare l’accaduto. Le autorità sono attualmente impegnate nella ricerca del detenuto, la cui pericolosità è aumentata a seguito dell’aggressione.

Situazione Attuale e Ricerca del Fuggitivo

La fuga di Strauneanu sta creando una forte preoccupazione, e le forze dell’ordine sono mobilitate in tutta l’area. L’appello è rivolto a chiunque possa fornire informazioni utili per la sua cattura. I controlli sono stati intensificati nelle principali vie di comunicazione e nelle stazioni di Napoli, in quanto il fuggitivo potrebbe tentare di lasciare la città o nascondersi in qualche zona limitrofa.