Ottobre 2024 si preannuncia un mese positivo per le famiglie italiane che beneficiano dell’assegno unico universale, che sarà più ricco grazie agli aggiornamenti introdotti dall’INPS. L’aumento previsto mira a sostenere ulteriormente i nuclei familiari, tenendo conto delle condizioni economiche e del numero di figli, offrendo così un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà.

Aumento dell’assegno unico: chi ne beneficia

L’assegno unico, introdotto come misura di sostegno alle famiglie, viene erogato in base all’ISEE e al numero di figli. Le famiglie che soddisfano determinati requisiti possono beneficiare di maggiorazioni che rendono l’importo più ricco rispetto alla quota base. In particolare, sono previste maggiorazioni fino a 100 euro per ogni nucleo familiare che rispetta i criteri stabiliti.

Le famiglie con ISEE più basso otterranno il massimo beneficio, mentre chi non presenta l’ISEE riceve comunque l’importo minimo, pari a 57 euro per figlio. Tuttavia, presentando l’ISEE, è possibile accedere ad un assegno molto più elevato, che può variare in base alle condizioni lavorative dei genitori e al numero di figli a carico.

Nessuna interruzione dell’assegno unico senza ISEE

In risposta a recenti indiscrezioni di stampa, il Ministero dell’Economia ha chiarito che non c’è alcuna intenzione di interrompere l’erogazione dell’assegno unico universale per quei nuclei familiari che non presentano l’ISEE. Il Ministero ha specificato che queste famiglie continueranno a ricevere la quota minima, indipendentemente dalla presentazione dell’indicatore economico.

Già a fine agosto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) aveva smentito qualsiasi ipotesi di tagli all’assegno unico, assicurando che il sostegno economico rimarrà garantito anche in vista della prossima manovra finanziaria.

Come verificare l’importo dell’assegno più ricco

I beneficiari dell’assegno unico possono facilmente controllare l’importo aggiornato direttamente tramite il portale dell’INPS, dove è disponibile il cedolino con l’importo esatto del mese di ottobre 2024. Gli aggiornamenti includeranno le maggiorazioni spettanti per ciascuna famiglia in base al numero di figli e al reddito dichiarato con l’ISEE.

In caso di dubbi o necessità di informazioni aggiuntive, è possibile contattare il servizio clienti INPS o accedere ai canali ufficiali online.

L’assegno unico universale si conferma una misura essenziale per il sostegno economico delle famiglie italiane. Grazie alle maggiorazioni previste per ottobre 2024, molte famiglie vedranno un importo più ricco, permettendo loro di affrontare con maggiore serenità le spese quotidiane. Presentare l’ISEE rimane fondamentale per ottenere il massimo beneficio, ma anche chi non lo presenta continuerà a ricevere il minimo garantito. L’attenzione posta dal governo su questa misura riflette l’importanza di proteggere il benessere dei nuclei familiari, soprattutto in tempi di incertezza economica.