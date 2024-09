Il 20 settembre 2024, l’INPS ha comunicato le informazioni relative al cedolino di pensione di ottobre 2024, insieme ai dettagli sul calendario dei pagamenti. Come di consueto, tutte le prestazioni pensionistiche e assistenziali saranno versate il primo giorno bancabile del mese, che per ottobre è martedì 1°.

Date di Pagamento delle Pensioni

Il pagamento delle pensioni di ottobre 2024 avverrà a partire da martedì 1°. Per chi riceve la pensione tramite conto corrente bancario o postale, l’accredito sarà automatico. Tuttavia, chi preferisce ritirare la pensione in contanti presso gli uffici postali dovrà seguire il calendario predisposto da Poste Italiane. Ecco il calendario per il ritiro in posta, suddiviso per lettera iniziale del cognome del pensionato:

A – B: Lunedì 1° ottobre 2024

C – D: Martedì 2 ottobre 2024

E – K: Mercoledì 3 ottobre 2024

L – O: Giovedì 4 ottobre 2024

P – R: Venerdì 5 ottobre 2024

S – Z: Sabato 6 ottobre 2024 (mattina)

È importante notare che solo le pensioni inferiori a 1.000 euro possono essere ritirate in contanti. Pensionati con un importo superiore a tale soglia devono necessariamente utilizzare un conto bancario o postale.

Aumenti e Rivalutazioni Pensionistiche

Nel mese di ottobre, i pensionati beneficeranno di un aumento delle pensioni introdotto a partire dal gennaio 2024. Questo incremento arriva fino al 5,4%, applicato principalmente ai titolari di pensioni di importo minimo, che ora si attestano a 598,61 euro mensili.

Inoltre, grazie alla rivalutazione straordinaria prevista dalla Legge di Bilancio 2023, alcune pensioni riceveranno un ulteriore incremento del 2,7%, portando l’importo mensile a 614,77 euro.

Conguagli da Modello 730

Per coloro che hanno presentato il Modello 730 e scelto l’INPS come sostituto d’imposta, a ottobre verranno effettuati i conguagli a debito o a credito. In caso di credito, i pensionati riceveranno un rimborso, mentre chi ha un debito vedrà una trattenuta sull’importo della pensione.

Come Consultare il Cedolino di Pensione INPS

I pensionati possono verificare il cedolino della pensione accedendo al sito ufficiale dell’INPS. Dopo essersi autenticati tramite SPID, CIE, CNS o PIN nella sezione “Tutti i servizi”, dovranno selezionare il servizio “Cedolino pensione e servizi collegati”. Da questa sezione, è possibile visualizzare i cedolini mensili, controllare l’importo lordo e le eventuali trattenute o rimborsi.