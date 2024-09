La città di Saviano si prepara a rendere omaggio alle vittime del tragico crollo della palazzina, che ha sconvolto la comunità locale. Oggi pomeriggio giungeranno nella palestra dell’istituto scolastico Ciccone le salme di Vincenza Spadafora, 41 anni, dei suoi due figli Giuseppe e Lia, di 6 e 4 anni, e della suocera Autilia Ambrosino, 79 anni. La camera ardente sarà allestita per permettere ai cittadini di dare l’ultimo saluto alle vittime di questa tragedia che ha lasciato tutti senza parole.

Lutto cittadino a Saviano

Il sindaco di Saviano, Vincenzo Simonelli, ha dichiarato il lutto cittadino. In segno di rispetto e cordoglio, le saracinesche dei negozi saranno abbassate e le bandiere sugli edifici pubblici saranno esposte a mezz’asta. La comunità si raccoglierà in preghiera durante le esequie, che si terranno oggi alle ore 17 e saranno officiate dal vescovo della diocesi di Nola, Monsignor Francesco Marino.

Assenti i familiari ricoverati

Antonio Zotto, 40 anni, padre dei bambini e marito di Vincenza, non potrà essere presente alle esequie poiché è ancora ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale Cardarelli di Napoli. Il più piccolo della famiglia, Gennarino, di soli 2 anni, è anch’egli ricoverato al Santobono, e non sarà presente. La tragedia ha colpito duramente questa famiglia, che ora affronta una difficile fase di recupero sia fisico che emotivo.

Iniziativa di solidarietà

In risposta alla tragedia, è avviata un’iniziativa di solidarietà per supportare Antonio Zotto e il suo figlioletto. È stato attivato un conto corrente dedicato per raccogliere fondi, a nome “RACCOLTA FONDI ZOTTA ANTONIO”, presso la filiale di Scisciano della Banca Monte Paschi di Siena. I cittadini possono contribuire recandosi presso lo sportello o effettuando un bonifico. Questa iniziativa vuole dimostrare la vicinanza della comunità alla famiglia in un momento di grande difficoltà.

Chiusura delle scuole

In segno di rispetto e per permettere alla comunità di partecipare al lutto, la dirigente scolastica Carolina Serpico ha disposto la chiusura di tutti gli istituti scolastici statali del comune, come stabilito in un’ordinanza sindacale. Questo gesto simbolico vuole sottolineare l’importanza della vicinanza e della solidarietà in un momento così drammatico per l’intera città.