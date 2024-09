La città di Saviano, in provincia di Napoli, è colpita da una tragedia devastante questa mattina, quando una palazzina è crollata in seguito a un’esplosione causata, molto probabilmente, da una fuga di gas. Il bilancio parziale è drammatico: due bambini sono morti, mentre altre due persone sono rimaste gravemente ferite e altre due risultano ancora disperse sotto le macerie. Le vittime sono un fratellino di 6 anni e una sorellina di 4 anni, i cui corpi sono estratti senza vita dai soccorritori. Tra i feriti c’è il loro padre, Antonio Zotto, e un altro figlio della coppia, un bambino di appena 2 anni, immediatamente trasportato in condizioni critiche all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è tuttora ricoverato. Antonio Zotto, anche lui in gravi condizioni, è invece trasferito all’ospedale Cardarelli di Napoli.

L’esplosione, avvenuta poco dopo le 7 del mattino, ha coinvolto l’intera famiglia e una donna residente al piano superiore della palazzina. Al momento, continuano le ricerche disperate per trovare la madre dei bambini e l’altra donna, che risultano ancora intrappolate sotto le macerie. Sul posto sono intervenute rapidamente le squadre specializzate Usar (Urban Search and Rescue), addestrate per operare in situazioni di crolli, insieme alle unità cinofile, nella speranza di individuare superstiti.

I primi ad arrivare sul luogo del disastro sono stati i carabinieri, presto affiancati dalla polizia, dalla protezione civile e da numerosi volontari, che si stanno unendo ai soccorsi per supportare le operazioni in corso. Anche il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, si sta recando sul posto per supervisionare e coordinare le attività di ricerca e soccorso.

L’esplosione ha sconvolto la comunità di Saviano, gettando l’intero territorio nel lutto e nella paura. Le indagini per accertare con precisione le cause del disastro sono in corso, ma tutto sembra indicare che la tragedia sia stata provocata da una fuga di gas, ipotesi che gli inquirenti stanno esaminando con attenzione. Mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie, la speranza di trovare altri sopravvissuti rimane alta, nonostante la devastazione causata dall’esplosione.