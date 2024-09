Domani, giovedì 26 settembre, alle ore 21:00, il Napoli affronterà il Palermo allo stadio Diego Armando Maradona per il secondo turno di Coppa Italia. Oltre all’importanza sportiva dell’incontro, la serata avrà anche un momento di profondo raccoglimento in memoria delle vittime della tragica esplosione avvenuta a Saviano.

Lutto al braccio in ricordo delle vittime di Saviano

Il Comune di Saviano ha reso noto che il Napoli scenderà in campo con il lutto al braccio, in segno di solidarietà e rispetto per le vittime dello scoppio della palazzina, avvenuto domenica scorsa. Tra le persone coinvolte, purtroppo, anche un giovane tifoso azzurro, il piccolo Giuseppe.

Un minuto di raccoglimento prima della gara

Prima dell’inizio della partita, sia il Napoli che il Palermo si uniranno per osservare un minuto di silenzio. Questo gesto simbolico rappresenta un momento di riflessione e di vicinanza da parte delle squadre e dei tifosi verso le famiglie colpite dalla tragedia.

Il gesto della società Napoli per il piccolo tifoso

In occasione dei funerali delle vittime, la società sportiva Napoli compirà un gesto speciale: deporrà sulla bara del piccolo Giuseppe una maglia azzurra con il numero 10 e il suo nome. Un omaggio commovente che sottolinea il legame profondo tra il club partenopeo e i suoi sostenitori, anche nei momenti più difficili.