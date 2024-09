Restano gravi le condizioni di Antonio Zotto, il 40enne gravemente ferito nell’esplosione che ha distrutto una palazzina a Saviano, causando la morte di quattro persone. Tra le vittime ci sono sua moglie, due dei suoi tre figli e l’anziana, quest’ultima estratta dalle macerie. L’incidente ha profondamente scosso la comunità locale, portando con sé una tragedia familiare senza precedenti.

Antonio Zotto in coma farmacologico

Attualmente, Antonio Zotto è ricoverato presso il Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Secondo quanto dichiarato dal dottor Francesco Coletta, Anestesista Rianimatore e responsabile del reparto, Zotto è ancora in coma farmacologico e le sue condizioni rimangono critiche. Le ustioni interessano circa il 30% del corpo e si accompagnano a un trauma toracico, fattori che complicano ulteriormente il suo quadro clinico.

«Le condizioni di Antonio sono complesse e resta in prognosi riservata. Stiamo trattando sia le ustioni che i traumi riportati nell’esplosione. Il suo stato di salute è ancora delicato e continuiamo a monitorarlo attentamente», ha spiegato il dottor Coletta.

Nonostante la gravità della situazione, il team medico rimane fiducioso, seguendo i protocolli specifici per casi simili. Ogni giorno, le condizioni di Zotto vengono aggiornate attraverso un bollettino medico della terapia intensiva.

Il figlio di due anni fuori pericolo

L’altro sopravvissuto all’esplosione è il figlio di due anni di Antonio, anche lui estratto vivo dalle macerie. Il bambino è ricoverato presso l’ospedale Santobono di Napoli nel reparto di Chirurgia pediatrica, diretto dal dottor Giovanni Gaglione. Fortunatamente, dopo ulteriori esami clinici, è stato escluso il rischio di frattura del femore. Il piccolo ha riportato solo lesioni agli organi interni e una lieve contusione polmonare, che richiedono un costante monitoraggio, ma non è in prognosi riservata.

Il bilancio tragico dell’esplosione

Con il recupero del corpo della nonna, le operazioni di ricerca e soccorso sono terminate. Il bilancio finale dell’esplosione è devastante: quattro morti e una famiglia distrutta. Il più piccolo dei figli sopravvissuti resterà orfano dopo questa terribile tragedia.

L’esplosione, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha gettato nella disperazione la comunità di Saviano, che si stringe attorno ai familiari delle vittime in questo momento di immenso dolore.