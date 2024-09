Le operazioni di soccorso continuano senza sosta a Saviano, dove i vigili del fuoco sono al lavoro per proseguire le ricerche dell’ultima persona dispersa tra le macerie della palazzina crollata. Nonostante il calare del buio, i soccorritori si stanno attrezzando per garantire che le ricerche possano proseguire anche dopo il tramonto, con l’obiettivo di ritrovare il disperso ancora mancante.

Famiglie Evacuate per Precauzione

A seguito di un primo sopralluogo, due famiglie che abitano in edifici adiacenti a quello crollato potrebbero essere costrette a lasciare le proprie abitazioni per la notte. La decisione è stata presa per motivi precauzionali, poiché la forte deflagrazione legata al crollo ha danneggiato vetri e infissi delle case vicine. La sicurezza degli abitanti è la priorità, e il rischio di ulteriori cedimenti ha portato le autorità a suggerire un’evacuazione temporanea.

Vigilanza Costante nell’Area

Per garantire la sicurezza nella zona colpita dal crollo, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha assicurato che le forze dell’ordine manterranno una vigilanza costante nell’area. Questo garantirà sia la sicurezza delle abitazioni evacuate, sia il supporto alle squadre di soccorso impegnate nelle ricerche.

Prossime Ore Decisive

Le operazioni di soccorso rimangono il fulcro dell’intervento, con le squadre specializzate dei vigili del fuoco che continuano a lavorare contro il tempo. Mentre l’intera comunità di Saviano è in apprensione per l’esito delle ricerche, la priorità è garantire la sicurezza di tutti coloro che vivono nelle vicinanze dell’area del crollo.