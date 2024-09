Tragedia sfiorata a Pergusa, frazione di Enna, dove il crollo del solaio della palestra di una scuola elementare ha causato il ferimento di quattro operai. Gli operai stavano eseguendo lavori di manutenzione alla struttura, proprio alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico. Fortunatamente, nessun alunno era presente al momento dell’incidente, ma insegnanti e personale scolastico si trovavano nell’istituto per preparare la riapertura.

L’Intervento dei Soccorsi

Immediato l’allarme, con l’intervento di vigili del fuoco e volontari della protezione civile per soccorrere i feriti. Il più grave, in codice rosso, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Caltanissetta, mentre gli altri sono stati ricoverati presso gli ospedali di Enna e Piazza Armerina.

Cause del Crollo

L’ipotesi preliminare è che il crollo sia avvenuto poco dopo la gettata di cemento, ma saranno necessarie ulteriori indagini per chiarire le cause dell’incidente. L’episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza nei cantieri e nelle strutture scolastiche, soprattutto in vista della riapertura delle scuole.