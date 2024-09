Un grave incidente è stato evitato a Mondragone, nella notte tra venerdì e sabato, quando un edificio di due piani è parzialmente crollato nel centro storico della città, in via Campanile. L’edificio, fortunatamente disabitato da tempo, ha visto crollare la parte posteriore che si affacciava su una piccola corte privata. Il crollo ha generato grande spavento tra i residenti degli edifici circostanti, che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

I Danni e il Salvataggio

Il crollo ha provocato danni materiali significativi, distruggendo un furgone e due frigoriferi industriali di proprietà di un fiorista, residente nello stesso complesso con la sua famiglia. Il fiorista stava lavorando nel suo laboratorio al piano terra, impegnato nella preparazione dei fiori per un matrimonio. Solo pochi minuti dopo essere risalito in casa, l’edificio ha ceduto, fortunatamente senza provocare feriti. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni scricchiolii e la caduta di pietre avevano preceduto il crollo, segnali che hanno evitato il peggio.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone sono accorsi sul posto immediatamente, allertati dai residenti delle abitazioni adiacenti. Dopo aver messo in sicurezza l’area e controllato gli edifici limitrofi, le autorità hanno dichiarato inagibili tutte le abitazioni coinvolte, a causa dei danni strutturali causati dal crollo. È stato quindi necessario sgomberare quattro nuclei familiari e alcune attività commerciali presenti nella zona.

Sistemazione delle Famiglie Sgomberate

Tre delle famiglie sgomberate hanno trovato sistemazione presso altri parenti, mentre una quarta è temporaneamente ospitata in un albergo della zona a spese del Comune. Già nella giornata di ieri, questa famiglia è stata trasferita in un appartamento temporaneo. Attualmente, nessuno dei residenti può fare rientro nelle proprie abitazioni, poiché queste necessitano di interventi di messa in sicurezza.

Azioni Immediate del Comune

In risposta all’evento, il sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga, ha emesso un’ordinanza di sgombero per tutti i locali coinvolti, ordinando il ripristino e la messa in sicurezza dell’area. Via Campanile è stata recintata e il cancello di accesso alla corte privata è stato sigillato. I residenti, nel pomeriggio di ieri, hanno avuto la possibilità di rientrare brevemente nelle loro case, accompagnati dai vigili del fuoco, per recuperare effetti personali, medicinali e altri beni di prima necessità.

Sicurezza e Prevenzione

Questo incidente mette in evidenza l’importanza della manutenzione degli edifici storici, spesso trascurati fino al momento di crolli o danni irreparabili. Le autorità locali stanno lavorando per garantire che gli edifici della zona siano adeguatamente monitorati e messi in sicurezza, per evitare il ripetersi di episodi simili.