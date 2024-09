Una terribile tragedia ha colpito il comune di Saviano, in provincia di Napoli, dove una palazzina è crollata a causa di un’esplosione, probabilmente dovuta a una bombola di gas Gpl. Il bilancio, al momento, è drammatico: i soccorritori hanno estratto senza vita il corpo di una bambina di 4 anni. Tuttavia, in questo scenario di dolore, c’è una luce di speranza: il padre e un bambino di 2 anni sono estratti vivi dalle macerie.

Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso, con le squadre specializzate Usar (Urban Search and Rescue) e le unità cinofile impegnate nella ricerca di altre persone disperse, tra cui la madre della bambina deceduta, un altro figlio e un’anziana signora che risiedeva al primo piano della palazzina, luogo in cui si ritiene sia avvenuta l’esplosione.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha consentito di salvare alcune vite, ma il clima è ancora carico di apprensione mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie per tentare di trovare altri sopravvissuti. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le dinamiche esatte dell’incidente e accertare le cause che hanno portato a questo devastante crollo.