Sabato 26 ottobre, presso piazza de Martino di Palma Campania, Cristina D’avena in concerto per inaugurare quello che sarà il primo evento che da il via al Carnevale di Palma Campania edizione 2025.

Un evento particolare, dove le protagoniste indiscusse saranno le quadriglie e Cristina D’avena: una sorta di OpenDay del Carnevale 2025 in cui le Quadriglie, partendo dalle loro sedi riproporranno una sorta di “Passo” in cui non mancheranno i cerchi.

Una serata dove Palma Campania prende vita, tuffandosi in quella che è la sua storia e tradizione, inaugurando un Carnevale che dura tutto l’anno .

L’irrefrenabile richiamo della grancassa, del tamburo e tamburelli, putipù e strumenti a fiato rigorosamente dal vivo per questo evento di apertura culmineranno poi tra le note che hanno accompagnato, e ancora durano nel tempo, l’infanzia e l’adolescenza di tutti, di bambini e genitori cresciuti a merenda e BimBumBam, tra Puffi e Gargamella, Lady Oscar, Mila e Shiro, le sorelle Occhi di Gatto, aspettando un giorno di pioggia per sentirsi Licia che incontra Andrea e Giuliano, sognando di diventere un fuoriclasse seguendo le interminabili azioni in campo lunghe almeno 4 puntate di Holly e Benji, per citarne solo alcuni .

A darne l’annuncio ufficiale, poche ore fa, il Primo Cittadino Nello Donnarumma:

“…Grazie alla nostra Fondazione Carnevale il primo evento della nuova edizione del Carnevale coinciderà con il concerto della famosissima cantante delle sigle dei cartoni animati più seguiti.

Un bel modo per ripartire. Non vediamo l’ora.

Puffare? Sempre”