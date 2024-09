Nel pomeriggio di ieri, una violenta bomba d’acqua si è abbattuta su gran parte della provincia di Salerno, provocando allagamenti e disagi in numerosi comuni. Le criticità maggiori si sono registrate in Costiera Amalfitana, con il comune di Atrani particolarmente colpito. Qui, il torrente Dragone ha raggiunto livelli allarmanti, tanto da far scattare il sistema di monitoraggio elettronico e attivare le sirene di emergenza per il primo livello di allerta.

Atrani e il Torrente Dragone: Pronta Reazione delle Autorità

Ad Atrani, comune tristemente noto per l’alluvione del 2010, il sindaco Michele Siravo ha subito attivato il Centro Operativo Comunale. L’intervento è stato immediato: sono state rimosse le auto presenti sul tratto tombato del torrente e sono state invitate sia la popolazione locale che i turisti a non sostare nelle aree a rischio, come la piazza e il tratto sopra il torrente. “Abbiamo chiesto ai cittadini di seguire tutte le indicazioni per garantire la sicurezza,” ha dichiarato il sindaco, confermando che la situazione è stata costantemente monitorata fino a quando l’emergenza è rientrata.

Allagamenti in Costiera Amalfitana e Località Marmorata

Oltre ad Atrani, anche altre zone della Costiera Amalfitana hanno subito i colpi del maltempo. In località Marmorata, il torrente che scende a valle si è ingrossato rapidamente, causando inondazioni sia lungo la sede stradale che in un locale della zona. Le forti piogge hanno inoltre reso difficile la circolazione lungo la strada statale 163 Amalfitana, già soggetta a disagi in caso di eventi meteorologici estremi.

Disagi nell’Agro Nocerino Sarnese e a Salerno

Il maltempo non ha risparmiato neanche l’Agro Nocerino Sarnese. Le città di Nocera Inferiore, Nocera Superiore e persino la stessa Salerno hanno registrato numerosi allagamenti. Le strade si sono trasformate in fiumi, creando difficoltà per i residenti e per la circolazione. Le squadre di emergenza sono state impegnate a fronteggiare le situazioni più critiche, cercando di ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile.