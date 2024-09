A Marano di Napoli, si è consumato un dramma che ha visto la morte di Corrado Finale, 20 anni, e il ferimento di Umberto Galdiero, 18 anni. Il tragico evento è stato il risultato di un inseguimento e successivo impatto tra un’auto e uno scooter, un gesto deliberato che la Procura di Napoli Nord ha classificato come omicidio volontario e tentato omicidio.

L’investitore, Aurelio Taglialatela, 19 anni, si è consegnato alle autorità mezz’ora dopo l’incidente. Il movente è stato attribuito a una disputa di lunga durata legata a un amore contrastato, che aveva visto numerosi scontri tra i protagonisti. Quel pomeriggio, il caso ha fatto incrociare i percorsi di Finale e Taglialatela lungo la via del Mare, dove una lite si è trasformata in tragedia.

La Dinamica dell’Incidente

Secondo le ricostruzioni, Taglialatela ha deliberatamente inseguito e speronato lo scooter su cui viaggiavano Finale e Galdiero. L’impatto ha fatto perdere il controllo del mezzo, che è finito contro un palo prima di carambolare su una fioriera. Finale è deceduto a causa delle ferite riportate, mentre Galdiero è sopravvissuto, riportando ferite per le quali gli sono stati dati 30 giorni di prognosi. Taglialatela, dopo l’incidente, si è dato alla fuga senza prestare soccorso.

Il Movente dell’Omicidio

Il movente è stato chiarito dalle testimonianze, incluso il racconto dello stesso Galdiero, che ha riferito ai carabinieri il contesto del conflitto. La lite sarebbe scaturita da un rapporto sentimentale contrastato, alimentato da dissidi che si trascinavano da tempo. Durante l’incontro casuale avvenuto quella domenica, uno dei ragazzi sullo scooter avrebbe colpito la Fiat 500 di Taglialatela con un martelletto, frantumando un finestrino. La sorella di Taglialatela, presente nell’auto al momento dell’accaduto, ha confermato la situazione ai carabinieri.

Precedenti Episodi di Violenza

Si è appreso che questo tragico evento non è stato un episodio isolato. Circa una settimana prima, una bottiglia incendiaria era stata lanciata contro la casa di Galdiero, un episodio che gli investigatori ritengono correlato al conflitto in corso tra i giovani.

Sviluppi e Indagini in Corso

I due veicoli coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati, così come la salma di Corrado Finale, che sarà sottoposta a un esame autoptico. Nel frattempo, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha indetto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, prevista per il 19 settembre. L’incontro, che si terrà nel comune di Marano di Napoli, avrà come focus le problematiche legate alla criminalità nel territorio maranese.