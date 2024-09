La morte di Corrado Finale, un ragazzo di 19 anni, inizialmente sembrava il tragico epilogo di uno dei tanti incidenti stradali che coinvolgono giovani, soprattutto durante le notti del fine settimana. Tuttavia, emergono nuovi elementi che trasformano questo drammatico evento in un omicidio volontario legato a tensioni e vendette tra giovani.

La Tragedia e l’Incidente

Nella notte di ieri, intorno alle 4 del mattino, i carabinieri sono intervenuti in via del Mare, all’altezza del civico 47, in seguito a un grave incidente che ha coinvolto uno scooter con a bordo Corrado Finale e un amico 18enne, identificato come U.G. I due sono travolti da una Fiat 500, guidata da A.T., un giovane nipote di un vecchio boss di Marano.

L’impatto è stato devastante: Corrado è stato portato d’urgenza all’ospedale di Pozzuoli, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il giovane è deceduto. U.G., che viaggiava con lui, ha riportato gravi ferite e si prevede che necessiterà di almeno 30 giorni di ricovero. L’investitore, A.T., si è costituito immediatamente ai carabinieri, ma le prime indagini rivelano che non si è trattato di un semplice incidente.

Le Indagini e la Vendetta

Gli investigatori della Procura di Napoli Nord hanno avviato un’inchiesta, ordinando il sequestro dei veicoli coinvolti e della salma di Corrado. Dalle prime ricostruzioni, emerge che lo schianto non è stato casuale: A.T. avrebbe inseguito lo scooter dopo che U.G., con un oggetto contundente, aveva distrutto il vetro della sua auto. I fatti sembrano essere legati a una lite avvenuta un mese prima in via Nuvoletta, dove una discussione tra giovani era culminata con uno sparo. Sullo sfondo di questa rivalità potrebbe esserci una relazione amorosa tra la sorella di A.T. e U.G., amico della vittima.

Il Futuro delle Indagini

A.T. rischia ora l’accusa di omicidio volontario, con le indagini che si concentrano sulla dinamica dell’incidente e sui rapporti tra i ragazzi coinvolti. La tragica morte di Corrado, che era fidanzato con la figlia di un ex vicesindaco di Marano, ha sconvolto la comunità locale. Il sindaco ha emesso un’ordinanza che ha annullato la festa cittadina del Ciaurro in segno di lutto, e una fiaccolata si terrà stasera in memoria del giovane.