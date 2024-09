Quello che stamattina era sembrato un tragico incidente stradale tra un’utilitaria e uno scooter, con la morte di un giovane e il ferimento grave di un altro, sta assumendo contorni molto più complessi con il passare delle ore. L’incidente è avvenuto in via del Mare a Marano, comune alle porte di Napoli. La vittima è Corrado Finale, un ragazzo di 19 anni, mentre l’altro giovane, un diciottenne che viaggiava con lui sullo scooter, è stato trasportato in ospedale con fratture multiple e una prognosi di 30 giorni.

Inizialmente interpretato come un tragico scontro accidentale, il caso ha preso una piega diversa grazie alle indagini dei carabinieri, che stanno cercando di comprendere se ci sia stata una premeditazione o un movente alla base dell’incidente. Il conducente dell’autovettura, un giovane di circa 20 anni, si era inizialmente allontanato dal luogo dello scontro, ma si è poi presentato spontaneamente alla caserma dei carabinieri, accompagnato dal suo legale. Questo dettaglio ha acceso ulteriormente i riflettori sulla vicenda, facendo sorgere il sospetto che non si tratti semplicemente di un incidente stradale, ma di qualcosa di più.

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, i tre giovani coinvolti, ossia i due ragazzi a bordo dello scooter e il conducente dell’auto, sono tutti residenti a Marano. Ciò ha spinto i carabinieri a indagare se tra di loro ci fossero pregressi attriti o tensioni. Si stanno valutando elementi che potrebbero suggerire ruggini tra gruppi di giovani del posto, anche se tali ipotesi sono ancora in fase di verifica. Le autorità stanno cercando di stabilire se l’incidente sia stato il risultato di un gesto intenzionale o se dietro vi siano dinamiche relazionali non ancora chiarite.

Il luogo dello scontro, via del Mare, è una strada trafficata che collega il centro di Marano alla zona collinare dei Camaldoli, a Napoli. Gli investigatori hanno sequestrato sia l’automobile che lo scooter per condurre analisi dettagliate sui punti di collisione e sulle tracce di frenata lasciate sull’asfalto. Questi elementi saranno cruciali per determinare l’esatta dinamica dell’incidente e, soprattutto, per capire la posizione dell’investitore al momento dello scontro.

Un ruolo chiave nelle indagini potrebbe essere svolto dalla testimonianza del giovane sopravvissuto, che attualmente si trova in ospedale. La sua versione dei fatti sarà fondamentale per chiarire cosa sia realmente accaduto e se vi siano precedenti tra i ragazzi coinvolti.