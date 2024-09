Una tragica scoperta è avvenuta ieri sera a Battipaglia, dove il corpo senza vita di un uomo di 90 anni è ritrovato in un piccolo canale adiacente alla statale 18. L’anziano, un residente della zona, si trovava nel suo terreno per le consuete attività quando, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colto da un malore improvviso. Probabilmente incapace di chiedere aiuto, l’uomo si è accasciato nel canale, dove ha trovato la morte.

Il ritrovamento è avvenuto grazie alla segnalazione di alcune persone che lo conoscevano e si erano preoccupate per la sua assenza. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, coordinati dal vicequestore Giuseppe Fedele, i vigili del fuoco, e una squadra di soccorritori del 118. Nonostante il rapido intervento, per l’anziano non c’era più nulla da fare, e i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso.

Le prime indagini preliminari sembrano escludere qualsiasi causa violenta o segno di aggressione, confermando l’ipotesi del malore improvviso come possibile causa del decesso. Tuttavia, le autorità hanno comunque disposto ulteriori accertamenti per chiarire ogni dettaglio sulle circostanze della morte.

La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, dove l’uomo era conosciuto per la sua vita tranquilla e il suo attaccamento alla terra. Molti abitanti di Battipaglia si sono raccolti attorno alla famiglia dell’anziano, esprimendo il loro cordoglio per la dolorosa perdita. La statale 18, dove si trovava il terreno dell’uomo, è una zona agricola in cui sono numerosi i terreni coltivati, abitualmente frequentati dagli anziani della zona, per cui l’evento ha suscitato grande commozione.